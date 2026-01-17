Elazığ Keban'da Tavşan Avında Kaza: 1 Kişi Yaralandı
Kurşunkaya kırsalında meydana geldi
Elazığ’ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan iki arkadaş arasında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre av sırasında B. B., iddiaya göre yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.'yi vurdu.
Yaralanan S. D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konuya ilişkin güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.
