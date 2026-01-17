Elazığ Keban'da Tavşan Avında Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde tavşan avında silahın kazara ateşlenmesi sonucu 1 kişi yaralandı; olay Kurşunkaya kırsalında gerçekleşti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:01
Kurşunkaya kırsalında meydana geldi

Elazığ’ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan iki arkadaş arasında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre av sırasında B. B., iddiaya göre yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.'yi vurdu.

Yaralanan S. D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuya ilişkin güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

