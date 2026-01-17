Mardin'de Karnesini Alan İki Çocuk Buzlu Gölde Hayatını Kaybetti

Mardin Mazıdağı'nda Karnesini Alan İki Çocuk Göldeki Buzun Çökmesiyle Hayatını Kaybetti

Meşeli Mahallesi'nde yaşanan faciada minikler otopsi sonrası toprağa verildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde karnelerini aldıktan sonra oyun oynamak için göle çıkan iki çocuk, buz tabakasının kırılması sonucu gölde kalarak hayatını kaybetti.

Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) adlı çocuklar, okul dönüşünde göl yüzeyindeki buzun üzerinde oynarken buzun kırılmasıyla suda kaldı. Olay, dün meydana geldi.

Çocukların cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

DAVUT ESEN