Diyarbakır'da Midelerinde 807,15 Gram Uyuşturucu Taşıyan 2 İranlı Tutuklandı

Diyarbakır'da midelerinde 91 kapsül halinde toplam 807,15 gram metamfetamin bulunan iki İranlı şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:16
Operasyon ve ele geçirilenler

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmasıyla, midelerinde 91 kapsül halinde toplam 807,15 gram Metamfetamin taşıdıkları tespit edilen iki İranlı şüpheli yakalandı.

İran'dan ülkeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine zanlılar Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde takibe alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu "yutma" yöntemiyle taşımış olabileceği değerlendirilerek gerekli kontroller için hastaneye sevk edildi.

Yapılan tomografi incelemelerinde şüphelilerin mide ve bağırsak bölümlerinde yabancı cisimlere rastlandı. Yaklaşık üç gün süren kontroller sonucunda, şahıslardan 91 kapsül ve toplam 807,15 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları