Keban'da Tavşan Avında Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Keban'da Tavşan Avı Kazası: 1 Kişi Yaralandı
Olayın Detayları
Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında meydana gelen olayda, tavşan avına çıkan arkadaşlar arasında kaza yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, av sırasında B. B., iddiaya göre yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.'yi vurdu.
Yaralanan S. D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
