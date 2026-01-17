Keban'da Tavşan Avında Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesi Kurşunkaya köyünde tavşan avı sırasında yanlışlıkla ateşlenen silahtan bir kişi yaralandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:45
Keban'da Tavşan Avında Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Keban'da Tavşan Avı Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında meydana gelen olayda, tavşan avına çıkan arkadaşlar arasında kaza yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, av sırasında B. B., iddiaya göre yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.'yi vurdu.

Yaralanan S. D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE TAVŞAN AVINA ÇIKAN ARKADAŞLAR ARASINDA YAŞANAN KAZADA 1 KİŞİ...

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE TAVŞAN AVINA ÇIKAN ARKADAŞLAR ARASINDA YAŞANAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

