Alaşehir'de 54 Yaşındaki Durmuş Yüksek Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tek başına yaşayan Durmuş Yüksek (54), evinde ölü olarak bulundu. Olay, Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın beşinci katında meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, emekli olduğu öğrenilen ve bir çocuk babası olan Durmuş Yüksek'ten bir süredir haber alınamadı. Her ayın ilk yarısında düzenli yatırdığı ev kirasının bu ay ödenmemesi üzerine emlakçı, Yüksek’in evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine Sarıgöl ilçesinde ikamet eden oğlu C.Y.'ye haber verildi. Eve gelen oğlu da kapıyı açamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Eve giren ekipler, Durmuş Yüksek'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüksek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yüksek’in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Yüksek’in eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat ettiği ve o tarihten bu yana evinde yalnız yaşadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evinde tek başına yaşayan adam ölü bulundu