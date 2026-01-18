Alaşehir'de 54 Yaşındaki Durmuş Yüksek Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Durmuş Yüksek, evinde ölü bulundu; cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:51
Alaşehir'de 54 Yaşındaki Durmuş Yüksek Evinde Ölü Bulundu

Alaşehir'de 54 Yaşındaki Durmuş Yüksek Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tek başına yaşayan Durmuş Yüksek (54), evinde ölü olarak bulundu. Olay, Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın beşinci katında meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, emekli olduğu öğrenilen ve bir çocuk babası olan Durmuş Yüksek'ten bir süredir haber alınamadı. Her ayın ilk yarısında düzenli yatırdığı ev kirasının bu ay ödenmemesi üzerine emlakçı, Yüksek’in evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine Sarıgöl ilçesinde ikamet eden oğlu C.Y.'ye haber verildi. Eve gelen oğlu da kapıyı açamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Eve giren ekipler, Durmuş Yüksek'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüksek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yüksek’in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Yüksek’in eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat ettiği ve o tarihten bu yana evinde yalnız yaşadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evinde tek başına yaşayan adam ölü bulundu

Evinde tek başına yaşayan adam ölü bulundu

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de 2,5 Yaşındaki Amine'nin Trajik Ölümü: Kafası Bazaya Sıkıştı
2
Edirne Şoförler Odası Seçiminde Yumruklaşma
3
Kırıkkale'de Kültepe Tümülüsü'nde Kaçak Kazı: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
4
Bolu Mudurnu'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
5
Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)
6
Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
7
60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D.T. Sancaktepe'de yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları