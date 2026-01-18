Karakoçan'da Muş-Bursa Otobüsüne Saldırı: 42 Yolcu Etkilendi

Karakoçan'da Muş-Bursa seferini yapan 34 AT 4949 plakalı otobüs, bir yolcu indikten sonra çevredeki kişilerin saldırısına uğradı; 42 yolcu etkilendi, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:54
Karakoçan'da Muş-Bursa Otobüsüne Saldırı

Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan 34 AT 4949 plakalı yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi mevkiinde saldırıya uğradı.

İddiaya göre, lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine duran otobüse, yolcu indikten sonra çevrede bulunan bazı kişiler tarafından sözlü saldırı yapıldı. Otobüs şoförü Melik Taşdemir, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bir yolcumuz lavaboya git istedi. Biz de müsait bir yerde durabileceğimizi söyledik. Yolcu indikten sonra bir vatandaş yolcuya hakaret etti. Ardından araçta çalışan personele ağır sözler kullanıldı. Diğer yolcuların müdahale etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ağaç, demir ne buldularsa vurmaya çalıştılar. Biz araya girmeye çalışınca olay daha da büyüdü. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz, yolumuza devam edemiyoruz. Otobüste 42 yolcu vardı, çocuklar ve aileler de bulunuyordu."

Otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Akçil ise olay anlarını şöyle anlattı:

"Muş-Bursa seferini yapan otobüste seyahat ediyorduk. Karakoçan mevkiinde otobüse saldırı gerçekleşti. Otobüsün kendisine, şoföre ve muavine saldırdılar. Çok korktuk. Çok sayıda çocuk ve yaşlı yolcu vardı. Şoförü öldürmek istercesine saldırdıklarını gördük."

Yaşanan olayın ardından otobüs, araç kabul tesislerinde durdurularak jandarmaya bilgi verildi. Şoför, muavin ve otobüste bulunan tüm yolcuların şikâyetçi olduğu, tarafların ifade verdiği öğrenildi. Olay sonrası yolcular büyük korku yaşarken, otobüste maddi hasar oluştuğu bildirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

