Şanlıurfa’da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi — 3 buçuk milyon lira değerinde

Şanlıurfa’da KOM ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:06
Şanlıurfa polisinin düzenlediği operasyon sonucu piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 1 kamyonetin arka kasasında ve 1 evde arama yapıldı.

Aramalarda toplam 40 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu; ele geçirilen sigaraların piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olarak kaydedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

