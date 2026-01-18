Edirne Şoförler Odası Seçiminde Yumruklaşma

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlık seçimlerinde sözlü tartışma yumruklaşmaya dönüştü; polis müdahalesiyle salon sakinleştirildi, seçimler sürdü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:32
Tansiyon aday konuşmaları sonrası yükseldi

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde tansiyon yükseldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Büyük Salonunda saat 11.00'de başlayan seçimlerde, bin 179 üyesi bulunan odanın başkanlık yarışı sırasında taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Divan Başkanlığı seçiminin ardından konuşmaların yapıldığı törende, mavi liste adayı Aytaç Dilci'nin konuşmasının sonrasında, kırmızı liste ile yarışan mevcut Başkan Ali Şahin kürsüye çıkarak cevap verdi. Ali Şahin'in konuşmasının ardından salondaki bir kişinin sarf ettiği sözler ortamı gerdi ve iki taraf arasında sözlü atışmalar hızla fiziki kavgaya dönüştü.

Gerginliğin artması üzerine divan başkanı olarak görev yapan Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, emniyet güçlerini salona davet etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve salon yatıştırıldı.

Tansiyonun düşmesinin ardından Divan Başkanı Kemal Cingöz, her iki adayı kürsüye çağırarak ellerini tutup havaya kaldırdı ve seçimlere dostluk ve sağduyu çerçevesinde devam edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan çağrının ardından başkanlık seçimi kaldığı yerden sürdürüldü.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

