İnegöl'de Sünger Yüklü Tır Dorsesi Alev Alev Yandı: Yanındaki Mobilya Dorsesi Zarar Gördü

İnegöl Mesudiye Mahallesi'nde park halindeki sünger yüklü tır dorsesi alev alıp yanındaki mobilya yüklü dorsenin de tutuşmasına neden oldu; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:07
İnegöl'de Sünger Yüklü Tır Dorsesi Alev Alev Yandı

Park halindeki dorsede çıkan yangın bitişikteki aracı da etkiledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir tır dorsesinde çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya yüklü dorsenin de tutuşmasına yol açtı. Olayda bir tır ve dorsesi kullanılamaz hale gelirken, diğer dorsede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Meydan Sokak üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 16 BRT 373 plakalı çekiciye bağlı 16 BPA 863 plakalı dorsede yüklü bulunan süngerler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yanında park halinde bulunan mobilya yüklü 16 BDD 870 plakalı dorsenin de tutuşmasına neden oldu. Olayı fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında elektrik tellerinin zarar gördüğü ve zaman zaman patlamaların yaşandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda sünger yüklü tır ve dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, mobilya yüklü diğer dorsede de maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

