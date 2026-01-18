60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D.T. Sancaktepe'de yakalandı

1998'deki taksi gaspı ve cinayet davasının firari sanığı tutuklandı

İstanbul'da 1998 yılında taksi şoförü R.G.'yi gasp edip boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 60 yıl 6 ay hapis cezası verilen firari hükümlü D.T., Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Mart 1998 tarihinde D.T., F.M. ve A.A., Samandıra'da bir araya gelerek Karabük'e gitmek amacıyla bir taksi gasp etti. Sarıgazi'deki taksi durağından bindikleri taksiyi gasp eden şahıslar, şoför R.G.'yi boğarak öldürdü ve Pendik'te araçtan attı.

Olayın ardından yakalanıp yargılanan D.T., ilk süreçte 25 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra cezaevinden çıkan D.T., 2016 yılında basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hükümlü şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, 6 Ekim 2022'den bu yana firari olarak aranan D.T.'nin Sancaktepe'de bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda hakkında 1998 yılında işlediği cinayet ve gasp suçundan 60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İşlemlerin ardından D.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

