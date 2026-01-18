Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin Çamlık mevkiinde yaptığı operasyonda 1.540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; şüpheli S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:40
Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklama

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bilgi İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çamlık mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Yapılan çalışmada bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak S.K. (27) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alınırken, soruşturma ve işlemler jandarma birimlerince sürdürülüyor.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BİN 540 PAKET GÜMRÜK...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BİN 540 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de 2,5 Yaşındaki Amine'nin Trajik Ölümü: Kafası Bazaya Sıkıştı
2
Edirne Şoförler Odası Seçiminde Yumruklaşma
3
Kırıkkale'de Kültepe Tümülüsü'nde Kaçak Kazı: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
4
Bolu Mudurnu'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
5
Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)
6
Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
7
60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D.T. Sancaktepe'de yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları