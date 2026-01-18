Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklama

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bilgi İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çamlık mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Yapılan çalışmada bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak S.K. (27) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alınırken, soruşturma ve işlemler jandarma birimlerince sürdürülüyor.

