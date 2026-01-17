Alaşehir'de kirasını yatırmayan Durmuş Yüksek evinde ölü bulundu

Kapı itfaiye ekiplerince açıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek başına yaşayan Durmuş Yüksek'ten haber alınamaması üzerine harekete geçildi. Olay, Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Her ayın ilk yarısında düzenli olarak ev kirasını yatıran Durmuş Yüksek (54)'in bu ay kirasını yatırmaması üzerine emlakçı durumu kontrol etmek için daireye gitti. Kapının açılmaması üzerine, Sarıgöl ilçesinde yaşayan oğlu C.Y.'ye haber verildi.

Oğlu C.Y.'nin de kapıyı açamaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Yüksek'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yüksek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durmuş Yüksek'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradan kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Yüksek'in emekli olduğu ve eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat etmesinin ardından yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE EVİNDE TEK BAŞINA YAŞAYAN DURMUŞ YÜKSEK’TEN HABER ALINAMAMASI ÜZERİNE KAPISI İTFAİYE EKİPLERİNCE AÇILDI. YÜKSEK’İN EVİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.