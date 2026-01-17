Burdur'da Kayıp Olarak Aranan Ali Karakaya Ormanda Ölü Bulundu

Kent Ormanı yakınında ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur Kent Ormanı yakınlarında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, Ali Karakaya (44)'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Karakaya'nın bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından geniş çaplı inceleme yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

