Kilis'te 3. kattan düşen 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu hayatını kaybetti

Kilis’te 3. kattan düşen 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:56
Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde meydana geldi.

13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İrem Nur Tandırcıoğlu kurtarılamadı ve cenazesi morga kaldırıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

