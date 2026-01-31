Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 120 bin TL Ele Geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve 120 bin TL nakit ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:14

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:14
MANİSA (İHA)

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Ü.K. (36) isimli şüphelinin Yenice Mahallesi’ndeki ikametinde arama yapıldı.

Adresinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 35 gram metamfetamin, 5,86 gram esrar, 51 adet sentetik ecza hapı, 25 adet ekstazi hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL nakit para bulunuyor.

Gözaltına alınan şüpheli Ü.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

