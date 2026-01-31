Uludağ’da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Kişi Kurtarıldı

Birinci Oteller Bölgesi'nde telesiyej vites kutusu arızası sonrası tahliye

Uludağ’ın Birinci Oteller Bölgesi’ndeki Fahri Otel telesiyejinde saat 10.30 sıralarında vites kutusunda yaşanan teknik arıza nedeniyle sistem güvenlik amacıyla durduruldu; kabinlerde bulunan yaklaşık 51 tatilci havada mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri koordineli şekilde müdahale etti. Mahsur kalanlar, ekiplerin halat yardımı ve manuel sistemlerle kabin kabin tahliyesiyle tek tek indirildi.

İlk etapta 51 kişi kısa sürede tahliye edilirken, kafeteryalar bölgesine yakın noktada mahsur kalan 8 tatilci de yürütülen çalışmalar sonucu güvenli şekilde kurtarıldı. Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Otel yetkilileri, vites kutusuna elektrik gitmemesi üzerine arızayı fark ederek sistemi durdurduklarını ve derhal arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini açıkladı. JAK ekipleri ihbar sonrası kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

Kurtarma anları İHA ekipleri tarafından görüntülendi.

