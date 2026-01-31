İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Yollar ile Tarım Arazileri Sular Altında

İzmir'de süren sağanak Menderes Ahmetbeyli'de sokakları göle çevirirken, Ödemiş'te dere taşkınları yollar, üretim tesisleri ve tarım arazilerini su altında bıraktı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:59
İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Yollar ile Tarım Arazileri Sular Altında

İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Yollar ile Tarım Arazileri Sular Altında

İzmir genelinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. İki gün önce başlayan ve çok sayıda ev ile iş yerinin su baskınına uğramasına, araçların sürüklenmesine neden olan yağışların ardından bugün de yeni mağduriyetler yaşanıyor.

Ahmetbeyli'de Sokaklar Göle Döndü

Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesinde cadde ve sokaklar sağanak sonrası hızla doldu. Biriken sular nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, mahalledeki birçok nokta adeta göle dönüştü. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ödemiş'te Dere Taşkınları ve Tarım Zararları

Ödemiş ilçesinde etkili olan yağışın ardından İzmir-Ödemiş karayolu sel suları altında kaldı; sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor ve ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Dere yataklarının ıslah edilmemesi ile iç kısımlarında biriken çöp ve sazlıkların temizlenmemesi, bölgede taşkınlara yol açtı.

Taşkınlar sonucu çevrede bulunan üretim tesisleri, süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlar ve tarım arazileri su altında kaldı. Bölgedeki çiftçiler ve işletmeler zarar bildirimi yaparken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları devam ediyor; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve mümkünse riskli bölgelere yaklaşmamaya çağırıyor.

İZMİR’DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR. MENDERES İLÇESİ AHMETBEYLİ MAHALLESİ'NDE CADDE VE...

İZMİR’DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR. MENDERES İLÇESİ AHMETBEYLİ MAHALLESİ'NDE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ; ÖDEMİŞ'TE İSE DERE YATAKLARI TAŞTI, TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI.

İZMİR’DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR. MENDERES İLÇESİ AHMETBEYLİ MAHALLESİ'NDE CADDE VE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mudurnu'da Heyelan: 3 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı
2
Kartal'da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı: Olay ucuz atlatıldı
3
Batman'da 37 Firari, Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
4
Beylikdüzü'nde 17 Yaşındaki Şüpheli Site Görevlisini Vurdu
5
Bilecik'te çadırda saklanan 220,52 gram Skunk ele geçirildi
6
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
7
İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Yollar ile Tarım Arazileri Sular Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları