İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Yollar ile Tarım Arazileri Sular Altında

İzmir genelinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. İki gün önce başlayan ve çok sayıda ev ile iş yerinin su baskınına uğramasına, araçların sürüklenmesine neden olan yağışların ardından bugün de yeni mağduriyetler yaşanıyor.

Ahmetbeyli'de Sokaklar Göle Döndü

Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesinde cadde ve sokaklar sağanak sonrası hızla doldu. Biriken sular nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, mahalledeki birçok nokta adeta göle dönüştü. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ödemiş'te Dere Taşkınları ve Tarım Zararları

Ödemiş ilçesinde etkili olan yağışın ardından İzmir-Ödemiş karayolu sel suları altında kaldı; sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor ve ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Dere yataklarının ıslah edilmemesi ile iç kısımlarında biriken çöp ve sazlıkların temizlenmemesi, bölgede taşkınlara yol açtı.

Taşkınlar sonucu çevrede bulunan üretim tesisleri, süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlar ve tarım arazileri su altında kaldı. Bölgedeki çiftçiler ve işletmeler zarar bildirimi yaparken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları devam ediyor; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve mümkünse riskli bölgelere yaklaşmamaya çağırıyor.

