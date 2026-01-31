Bursa Uludağ'da Telesiyej Arızası: 51 Kişi Kurtarıldı

Uludağ'da telesiyej arızası sonucu mahsur kalan 51 kişi, AFAD ve ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:56
Bursa Uludağ'da gerçekleşen telesiyej arızasında 51 kişi mahsur kaldı; ekiplerin titiz çalışmasıyla vatandaşlar güvenli bölgeye alındı.

Olay ve müdahale

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yürütülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında olayın bildirildiği saat, bölge ve sevk edilen ekip sayılarına dikkat çekildi.

Yetkili Açıklaması

"Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış; olay bölgesine ivedilikle AFAD, Jandarma, Sağlık Ekipleri, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26 ekipman ve araç sevk edilmiştir. Bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere, Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip görevlendirilmiştir. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır"

Afet ve kurtarma ekipleri ile sağlık ve jandarma personelinin koordineli çalışması sonucunda operasyon başarılı şekilde tamamlandı.

