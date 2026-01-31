Samsun Çarşamba'da 26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu

Samsun Çarşamba'da 26 yaşındaki Eyüp Ekici, sahile park ettiği kamyonetin içinde tabancayla ölü bulundu; jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:53
Samsun’un Çarşamba ilçesinde sahil kenarına park ettiği kamyonetin içinde bir genç ölü bulundu. Olay, Hürriyet Mahallesi Karacalı mevkisi yakınlarındaki Oman Piknik Alanı civarında sabah saatlerinde meydana geldi.

Vatandaşların kamyonette hareketsiz halde bir kişiyi fark etmesi üzerine durum Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, yaşamını yitiren kişinin 26 yaşındaki Eyüp Ekici olduğu ve tabanca ile yaşamına son verdiği tespit edildi. Ekici’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

