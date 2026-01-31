Samsun Çarşamba'da 26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu

Hürriyet Mahallesi Karacalı mevkisinde sabah saatlerinde

Samsun’un Çarşamba ilçesinde sahil kenarına park ettiği kamyonetin içinde bir genç ölü bulundu. Olay, Hürriyet Mahallesi Karacalı mevkisi yakınlarındaki Oman Piknik Alanı civarında sabah saatlerinde meydana geldi.

Vatandaşların kamyonette hareketsiz halde bir kişiyi fark etmesi üzerine durum Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, yaşamını yitiren kişinin 26 yaşındaki Eyüp Ekici olduğu ve tabanca ile yaşamına son verdiği tespit edildi. Ekici’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE 26 YAŞINDAKİ EYÜP EKİCİ, SAHİL KENARINA PARK ETTİĞİ KAMYONETİN İÇİNDE TABANCAYLA YAŞAMINA SON VERMİŞ HALDE BULUNDU. OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI.