Geyve'de Evin Odasını Uyuşturucu Serasına Çeviren 2 Şüpheli Yakalandı

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon

Sakarya’nın Geyve ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evin odasını adeta uyuşturucu üretim serasına çeviren iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 13 adet saksı içerisinde 15 adet (5-30 cm) Hint keneviri ve kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir bitkisi bulundu.

Ayrıca operasyon kapsamında ele geçirilen diğer malzemeler şunlar: 1 adet çadır, muhtelif sıvı ve toz halinde gübreler, 4 adet LED armetür, budama için kullanılan makas, 2 adet havalandırma fanı, 1 adet zamanlayıcı piriz, 1 adet nemlendirme cihazı, 1 adet ilaçlama spreyi ve yetiştirmede kullanılan bitki toprağı.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

