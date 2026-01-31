Uludağ'da Telesiyej Arızası: Mahsur Tatilciler Halatla Kurtarıldı

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'ndeki Fahri Otel telesiyejindeki arıza sonrası mahsur kalan tatilciler JAK, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:45
Fahri Otel telesiyejinde vites kutusu arızası — tüm yolcular güvenli şekilde tahliye edildi

Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde teknik bir arıza meydana geldi. Sistemin vites kutusunda yaşanan arıza nedeniyle güvenlik amaçlı durdurulan telesiyejde kabinlerde bulunan tatilciler havada mahsur kaldı.

Olay, saat 10.30 civarında gerçekleşti. Arıza sonrası bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle kabinlerdeki yaklaşık 51 tatilci halat yardımıyla tek tek tahliye edildi.

Kafeteryalar bölgesine yakın bir noktada mahsur kalan 8 tatilci de yürütülen çalışmaların ardından güvenli şekilde kurtarıldı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Tahliye işlemleri, halatlar ve manuel sistemler kullanılarak kabin kabin gerçekleştirildi. Otel yetkilileri, vites kutusuna elektrik gitmemesi üzerine arızayı fark ederek sistemi durdurduklarını ve derhal arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini açıkladı. JAK ekipleri ihbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

Kurtarma anları İHA ekipleri tarafından görüntülendi.

