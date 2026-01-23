Aliağa'da inşaat şantiyesinde iş makinesi çarpması: Remzi Marge hayatını kaybetti

Aliağa'da inşaat şantiyesinde ölüm

Kurtuluş Mahallesi'nde iş kazası: 39 yaşındaki Remzi Marge hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen kazada, iş makinesinin çarpması sonucu Remzi Marge (39) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 726 Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, tuğla yüklü bir kamyonun boşaltılması sırasında manevra yapan iş makinesi, ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Remzi Marge'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iş makinesinin altında kalan Remzi Marge'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Remzi Marge'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

