Aliağa'da inşaat şantiyesinde iş makinesi çarpması: Remzi Marge hayatını kaybetti

İzmir Aliağa'da Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde iş makinesinin çarptığı esnaf Remzi Marge (39) olay yerinde yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:53
Olay, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 726 Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, tuğla yüklü bir kamyonun boşaltılması sırasında manevra yapan iş makinesi, ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Remzi Marge'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iş makinesinin altında kalan Remzi Marge'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Remzi Marge'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

