Altındağ Belediyesi'nden Yılbaşı Denetimi: Pastane ve Marketlerde Sıkı Kontrol

Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastane, unlu mamul ve marketlerde ruhsat, hijyen ve son kullanma tarihlerini denetledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:26
Zabıta ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinin sorunsuz geçmesi için ilçe genelindeki pastaneler, unlu mamuller satan işletmeler ve tüm marketleri kapsamlı şekilde denetledi.

Denetimlerde özellikle pasta imalathaneleri mercek altına alındı; ekipler iş yerlerinin vergi levhası, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, hijyen ve fiziki koşulları, kullanılan ekipmanların niteliği ile gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine kadar pek çok konuda inceleme yaptı. Ayrıca mutfak rafları ve tezgah üstlerinin temiz olmasına özel önem verildi.

Belediye ekipleri, işletmeciler ve çalışanları uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi ve yılbaşı gecesinde olası aksaklıkların önüne geçmek için gerekli tedbirleri uyguladı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki konuyla ilgili, "Her işin başı sağlık. Altındağlı hemşehrilerimizin sağlığı da bizler için çok önemli. Halk sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir şeye izin vermemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Tiryaki sözlerine şunları ekledi: "Denetimler her alanda devam edecek. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne, belediyemizin sosyal medya hesaplarına ve Whatsapp hattımıza bildirebilirler. Vatandaşlarımızla iş birliği bizim için çok önemli."

