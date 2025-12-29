Amanoslar Beyaza Büründü — Hatay'da Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı

Amanoslar Beyaza Büründü

Hatay'da Kar Yağışı ve Meteoroloji Uyarısı

Hatay’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Amanos dağı etekleri beyaza büründü. Bölgedeki yağış, özellikle dağ yamaçlarında kar olarak kendini gösterdi.

Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı yaptığı kent merkezinde ise yağmur etkisini hissettirdi. Kente yakın noktalarda kar yağışı yer yer yoğunlaştı.

Yağışla birlikte dağ yamaçları beyaza bürünürken, kent genelinde soğuk hava etkisini artırdı. Vatandaşların ulaşım ve günlük yaşamda dikkatli olmaları gerekiyor.

