DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,6 0,04%
ALTIN
6.178,52 1,17%
BITCOIN
3.849.164,33 -2,32%

Amanoslar Beyaza Büründü — Hatay'da Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı

Hatay’ın yüksek kesimlerinde süren yağış Amanos dağı eteklerini karla kapladı; Meteoroloji kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:05
Amanoslar Beyaza Büründü — Hatay'da Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı

Amanoslar Beyaza Büründü

Hatay'da Kar Yağışı ve Meteoroloji Uyarısı

Hatay’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Amanos dağı etekleri beyaza büründü. Bölgedeki yağış, özellikle dağ yamaçlarında kar olarak kendini gösterdi.

Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı yaptığı kent merkezinde ise yağmur etkisini hissettirdi. Kente yakın noktalarda kar yağışı yer yer yoğunlaştı.

Yağışla birlikte dağ yamaçları beyaza bürünürken, kent genelinde soğuk hava etkisini artırdı. Vatandaşların ulaşım ve günlük yaşamda dikkatli olmaları gerekiyor.

HATAY’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA AMANOS DAĞI ETEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

HATAY’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA AMANOS DAĞI ETEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

HATAY’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA AMANOS DAĞI ETEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kar Kazası: Silvan Bulvarı'nda 5 Araç Birbirine Girdi
2
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp
3
Oaxaca'da Tren Kazası: 13 Ölü, 98 Yaralı
4
Adıyaman'da Kaygan Yolda Otomobil Şarampole Devrildi
5
Adıyaman'da Spiral Makinesiyle Elini Keserek Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
6
Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Sivas'ta Yoğun Kar: 33 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Sağlanamıyor

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı