Muğla’da Jandarma Haftalık Operasyonu: 80 Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 22-28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde 3.058 devriye, 25.479 kimlik sorgusu, 80 yakalama ve 25 tutuklama kaydetti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:15
Muğla'da Haftalık Jandarma Denetimleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde yoğun denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda devriye faaliyeti icra edildi.

Operasyon ve Denetim Rakamları

Açıklamaya göre jandarma ekipleri tarafından toplam 3 bin 58 devriye görevi gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 25 bin 479 şahıs kimlik sorgusuna tabi tutuldu, 2 bin 691 araç kontrol edildi. Ayrıca 312 günübirlik kiralık ev ile 20 araç kiralama firması denetlendi.

Yakalanan Şahıslar ve Tutuklamalar

Denetim ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 80 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT Nokta Operasyonları

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen nokta operasyonlarda yakalama kararı bulunan 12 şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu kişilerden 7’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Komutanlığın Değerlendirmesi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, alınan üst düzey güvenlik tedbirleri ve caydırıcı devriye faaliyetlerinin olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Bir önceki dönemlere kıyasla Tehdit ve Hakaret, Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali gibi suçlarda düşüş yaşandığı bildirildi.

