Amasya'da Durdurulan Otomobilin Bagajından 5 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı

Amasya'da durdurulan araçta 5 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Güvenlik uygulamasında bagaj ve arka koltukta üzerleri örtülü halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı yönüne seyreden bir otomobil Amasya girişinde güvenlik uygulaması yapan polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrolde, aracın arka koltuğunda ve bagaj kısmında üzerleri örtülü yatar vaziyette Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen tespit edildi.

Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yetkililer, işlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu kaçak göçmenlerin Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)e teslim edileceğini bildirdi.

AMASYA’DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLİN BAGAJINDA VE KOLTUĞUNDA AFGANİSTAN UYRUKLU 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI. SÜRÜCÜ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI