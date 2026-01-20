Amasya'da Durdurulan Otomobilin Bagajından 5 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı

Amasya girişinde durdurulan otomobilin bagajı ve arka koltuğunda 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu; sürücü S.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:41
Amasya'da Durdurulan Otomobilin Bagajından 5 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı

Amasya'da durdurulan araçta 5 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Güvenlik uygulamasında bagaj ve arka koltukta üzerleri örtülü halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı yönüne seyreden bir otomobil Amasya girişinde güvenlik uygulaması yapan polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrolde, aracın arka koltuğunda ve bagaj kısmında üzerleri örtülü yatar vaziyette Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen tespit edildi.

Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yetkililer, işlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu kaçak göçmenlerin Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)e teslim edileceğini bildirdi.

