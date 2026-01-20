Atlas Çağlayan cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri iddia edilen 3 şüphelinin adliyeye sevk görüntüleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:47
Atlas Çağlayan cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

Atlas Çağlayan cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

Olay ve gözaltılar

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılardan 3'ü Güvenlik Şube, diğer 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin işlemleriyle yakalandı.

Savcılığa sevk ve tutuklama

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri süren 3 zanlının işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü, "tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler kamuoyuna yansıdı

Olay sonrasında orta çıkan ve kamuoyunda dikkat çeken bir başka gelişme ise, şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk anlarına ait görüntülerin ortaya çıkması oldu. Görüntüler, soruşturmanın seyrine dair yeni değerlendirmelere neden oluyor.

Gelişmelerle ilgili resmi makam açıklamaları ve soruşturma süreci takip ediliyor.

Atlas Çağlayan cinayetinde tehdit ve provoke edici paylaşımlarda bulunan 3 şüphelinin adliyeye...

Atlas Çağlayan cinayetinde tehdit ve provoke edici paylaşımlarda bulunan 3 şüphelinin adliyeye sevk görüntüsü ortaya çıktı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit'te 2. Kat Alev Alev Yandı: Dumandan Etkilenen 5 Kişi
2
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi
3
Atlas Çağlayan cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı
4
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi
5
Eskişehir'de 52 Yıl Hapisle Aranan 3 Şahıs Operasyonda Yakalandı
6
Salihli'de Çantadan 1.163 Uyuşturucu Hap Çıktı — 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Hendek'te saman yüklü kamyon alev aldı, uyuyan sürücü kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları