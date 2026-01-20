Atlas Çağlayan cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

Olay ve gözaltılar

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılardan 3'ü Güvenlik Şube, diğer 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin işlemleriyle yakalandı.

Savcılığa sevk ve tutuklama

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri süren 3 zanlının işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü, "tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler kamuoyuna yansıdı

Olay sonrasında orta çıkan ve kamuoyunda dikkat çeken bir başka gelişme ise, şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk anlarına ait görüntülerin ortaya çıkması oldu. Görüntüler, soruşturmanın seyrine dair yeni değerlendirmelere neden oluyor.

Gelişmelerle ilgili resmi makam açıklamaları ve soruşturma süreci takip ediliyor.

