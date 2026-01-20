Manisa (Salihli) Operasyonunda 11 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 şüpheli Mehmet K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:08
Manisa (Salihli) Operasyonunda 11 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa’da zehir tacirlerine geçit yok: 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Salihli’de narkotik operasyonu sonrası 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Operasyonu yürüten birim, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği oldu. Ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adrese yapılan aramada şüpheli maddelere el koydu.

Gözaltına alınan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK BİR İKAMETE...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK BİR İKAMETE DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit'te 2. Kat Alev Alev Yandı: Dumandan Etkilenen 5 Kişi
2
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi
3
Atlas Çağlayan cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı
4
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi
5
Eskişehir'de 52 Yıl Hapisle Aranan 3 Şahıs Operasyonda Yakalandı
6
Salihli'de Çantadan 1.163 Uyuşturucu Hap Çıktı — 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Hendek'te saman yüklü kamyon alev aldı, uyuyan sürücü kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları