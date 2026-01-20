Manisa (Salihli) Operasyonunda 11 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa’da zehir tacirlerine geçit yok: 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Salihli’de narkotik operasyonu sonrası 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Operasyonu yürüten birim, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği oldu. Ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adrese yapılan aramada şüpheli maddelere el koydu.

Gözaltına alınan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK BİR İKAMETE DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI.