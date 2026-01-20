Amasya'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya Yağmurköy'de muhtar Haşim Hatipoğulları'na ait iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi; ekipler müdahale etti, çıkış nedeni inceleniyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:13
Amasya'nın merkeze bağlı Yağmurköy'de, muhtar Haşim Hatipoğulları'na ait iki katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve Çalışmalar

Olayın bildirilmesi üzerine köye AFAD, itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yetkililer, evde kimsenin olmadığı bilgisini verdi.

Olayın Nedeni İnceleniyor

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

