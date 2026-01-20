Siirt Kurtalan'da Refüje Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde refüje çarpan otomobilde 2 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesi Kervan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.
Olay ve müdahale
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Soruşturma
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
