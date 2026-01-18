Yozgat’ta Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Sorgun, Aşağıkarakaya mevkii

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Aşağıkarakaya Köyü mevkiinde kaydedildi.

Kaza, O.B.B. (19) idaresindeki 55 AGC 032 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki K.K.B. (55) idaresindeki 31 ADL 700 plakalı çekici tıra çarpmasıyla başladı. Çarpışmanın ardından yola saçılan parçalar nedeniyle M.K. (34) idaresindeki 58 DR 496 plakalı Opel marka araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada O.B.B. ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M.K. ve yolcu A.K. hafif yaralı olarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

