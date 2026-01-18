Yozgat’ta Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Aşağıkarakaya mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; bir kişi ağır, iki kişi hafif yaralı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:51
Sorgun, Aşağıkarakaya mevkii

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Aşağıkarakaya Köyü mevkiinde kaydedildi.

Kaza, O.B.B. (19) idaresindeki 55 AGC 032 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki K.K.B. (55) idaresindeki 31 ADL 700 plakalı çekici tıra çarpmasıyla başladı. Çarpışmanın ardından yola saçılan parçalar nedeniyle M.K. (34) idaresindeki 58 DR 496 plakalı Opel marka araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada O.B.B. ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M.K. ve yolcu A.K. hafif yaralı olarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları