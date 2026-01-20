Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1’i Ağır

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 21:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 21:19
Olayın Ayrıntıları

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö. (30) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, yaralılardan Ç.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma ve Görüntüler

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; kayıtlar, soruşturmanın seyrini belirlemede önemli delil niteliği taşıyor.

Gelişmeler geldikçe yetkililerden ve sağlık kurumlarından gelecek açıklamalar haberimizin güncellemelerinde yer alacaktır.

