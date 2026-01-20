Tunceli'de Kar Maskeli Silahlı Saldırı

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde kar maskeli bir kişi araçtan inenlere ateş açtı; ölen ya da yaralanan yok, şüpheli kaçtı, polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 21:04
Tunceli Merkez - Atatürk Mahallesi

Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere doğru silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenildi.

Olayda ölüm ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı; soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

