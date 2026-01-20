Tunceli'de Kar Maskeli Silahlı Saldırı

Tunceli Merkez - Atatürk Mahallesi

Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere doğru silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenildi.

Olayda ölüm ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı; soruşturma sürüyor.

