Vali Açıkladı: Amasya'da 2 Yıldır Kapkaç ve Yankesicilik Olmadı

Emniyet verileri huzurun sürdüğünü gösteriyor

Amasya'da asayiş verileri, son 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olaylarının kayda geçmediğini ortaya koydu. Vali Önder Bakan, 2024 ve 2025 yıllarında bu tür suçların işlenmediğini kamuoyuna duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende 69 personele başarı belgesi verildi. Vali Bakan, saha çalışmalarının ve uygulanan tedbirlerin bu sonuçta etkili olduğunu vurguladı.

"Hiç olmayan bir şey hoşumuza gitti ve dikkatimizi çekti. Bu şehirde 2024 ve 2025 yıllarında hiçbir şekilde kapkaç ve yankesicilik yapılmamış. Bu sizin görev yaptığınız ve sahada olduğunuzu teyit eden bir durumdur", dedi.

Vali Bakan ayrıca asayiş verilerinde bir önceki yıla göre düşüş yaşandığını belirterek, görev yapan personele teşekkür etti ve sahadaki çalışmanın önemine dikkat çekti.

"Siz sahada olursanız kötülükler sahadan kaçmak zorunda kalacaktır. Bize verilen emanetten sorumluyuz", ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Yüksel İnal ve Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da katıldı.

AMASYA’DA ASAYİŞ VERİLERİNDE SON 2 YILDIR KAPKAÇ VE YANKESİCİLİK OLAYININ İŞLENMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. 2024 VE 2025 YILLARINDA KAPKAÇ İLE YANKESİCİLİK OLAYLARININ İŞLENMEDİĞİNİ AÇIKLAYAN VALİ ÖNDER BAKAN, HUZURUN HAKİM OLDUĞU ŞEHİRDE SON BİR YILDIR ASAYİŞ OLAYLARINDA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİĞİNİ BELİRTTİ.