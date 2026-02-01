Amasya Ferhat Tüneli'nde Motosiklet Kazası: Kaskı Hayatını Kurtardı

Amasya'da, Ferhat Tünelinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden bir motosiklet sürücüsü devrildi ve motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Olay anı tünel kameralarına yansıdı.

Kaza anı ve görüntüler

Edinilen bilgiye göre genç sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet sürüklenirken sürücünün başının yere çarpma anı ve ardından meydana gelen sürüklenme, tüneldeki kameralar tarafından kaydedildi.

Sürücünün durumu ve müdahale

Başını koruyan kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan genç, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerinde bulunan ve peşinden gelenler, sürücünün yardımına yetişti.

Kaza anı kameraya yansıdı ve güvenlik kayıtlarında kazanın gelişimi net biçimde görüldü.

