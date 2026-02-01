Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Kaza ve ilk bulgular

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, Tekirdağ’dan Antalya’ya giden ve sürücüsü Izzet Karaağaç olan 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Otobüste 34 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazaya yoğun sis ve yolun kayganlaşmasının yol açtığı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Otobüs önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı, sonra yan yatıp yaklaşık 90 metre sürüklendi ve bariyerleri aşarak aşağı yuvarlandı.

Kurtarma çalışmaları ve sağlık müdahalesi

Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler, devrilen otobüsün içinde ve altında kalan yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi, Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İlk belirlemelerde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi; daha sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Izzet Karaağaç’ın yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9a yükseldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tanıkların anlatımı

Ahmet Kodaz adlı yolcu, kazadan hafif yaralı kurtulanlar arasında yer alarak olayı şu sözlerle anlattı: "Isparta’dan Antalya’ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu".

Bölgede yaşayan Fatma İnce ise yolun tehlikesine dikkat çekerek, "Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor. Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar. Ne anneler babalar yanıyor şu anda, ne aileler ocaklar söndü" dedi.

Olay yeri çalışmaları ve sonrası

Kaza yapan otobüs, yaralıların hastanelere sevk edilmesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından vinçlerle çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Jandarma ekipleri, otobüsün kaldırılmasının ardından altında kalan başka cenet ihtimaline karşı arama yaptı.

AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalarda kurtarma ve inceleme faaliyetleri sürüyor; soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 KİŞİ YARALANDI.