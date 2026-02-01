Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Olay
Kaza, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Cigelo mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı ve savrularak yan yatarak durdu.
Müdahale ve soruşturma
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
