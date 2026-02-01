Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Batman merkeze bağlı Cigelo mevkiinde akşam saatlerinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı; jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:56
Olay

Kaza, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Cigelo mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı ve savrularak yan yatarak durdu.

Müdahale ve soruşturma

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları