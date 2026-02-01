Alanya Balıkçı Barınağı'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Alanya Balıkçı Barınağı'nda denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin römorkörde çalışan Cem Türkoğlu (36) olduğu tespit edildi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:46
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:13
Olayın Detayları

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Alanya Balıkçı Barınağı açıklarında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Deniz üzerinde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

İhbar üzerine yapılan müdahalede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin römorkörde çalışan Cem Türkoğlu (36)'na ait olduğu tespit edildi.

Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

