Gercüş'te Kar Tipisinde Mahsur Kalan 10 İşçi Kurtarıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi ulaşımı felç etti. Gökçepınar köyü kavşağında araçlarında mahsur kalan 10 tekstil işçisi, zorlu çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Olayın Detayları

Akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının hızla artması ve tipinin görüş mesafesini sıfıra indirmesi nedeniyle içerisinde 10 tekstil işçisinin bulunduğu araç yolda saplanıp kaldı. Dondurucu soğukta mahsur kalan işçilerin yardım çağrısı üzerine İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kar savurma araçları ve iş makineleriyle yolu açan ekipler, yoğun uğraşlar sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı ve güvenli bölgeye nakletti.

Sağlık Durumu ve Teşekkür

Güvenli bölgeye ulaştırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kar esaretinden kurtarılan 10 tekstil işçisi, kendilerini yalnız bırakmayan ve kısa sürede yardımlarına koşan Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ile sahada özveriyle çalışan İlçe Özel İdare ekipleri'ne teşekkür etti.

