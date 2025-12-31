DOLAR
Gercüş'te Kar Tipisinde Mahsur Kalan 10 İşçi Kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Gökçepınar köyü kavşağında kar ve tipide mahsur kalan 10 tekstil işçisi İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:35
Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi ulaşımı felç etti. Gökçepınar köyü kavşağında araçlarında mahsur kalan 10 tekstil işçisi, zorlu çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Olayın Detayları

Akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının hızla artması ve tipinin görüş mesafesini sıfıra indirmesi nedeniyle içerisinde 10 tekstil işçisinin bulunduğu araç yolda saplanıp kaldı. Dondurucu soğukta mahsur kalan işçilerin yardım çağrısı üzerine İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kar savurma araçları ve iş makineleriyle yolu açan ekipler, yoğun uğraşlar sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı ve güvenli bölgeye nakletti.

Sağlık Durumu ve Teşekkür

Güvenli bölgeye ulaştırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kar esaretinden kurtarılan 10 tekstil işçisi, kendilerini yalnız bırakmayan ve kısa sürede yardımlarına koşan Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ile sahada özveriyle çalışan İlçe Özel İdare ekipleri'ne teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

