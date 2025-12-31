Ambarlı Limanı'nda Tır Yoğunluğu Beylikdüzü'nü Çileye Soktu

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı, artan tır yoğunluğu ve liman sistemindeki aksaklıklar nedeniyle bölge halkını zor durumda bırakıyor. Yaşanan sıkışıklık, hem günlük yaşamı hem de okulları olumsuz etkiliyor; vatandaşlar limanın taşınmasını veya acil çözümler bulunmasını talep ediyor.

Eylem ve günlük trafik

Her gün yüzlerce tırın giriş çıkış yaptığı liman nedeniyle E-5 karayolu ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor. Günün her saati devam eden trafik, çoğu zaman kazalara davetiye çıkarırken, sistem arızaları sonucu oluşan çözülemeyen kuyruklar bölgedeki çileyi büyütüyor. Örnek olay olarak dün akşam bir firmanın sistem arızası nedeniyle tır sürücülerinin eylemi sonucu uzun süreli beklemeler oldu; sürücüler art arda kornalar çalarak bulunduğu bölgedeki tüm halkı etkiledi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Limanın yanında bulunan sitenin yöneticisi Murat Odabaş yaşananları ve sıkıntıları şöyle aktardı: "Sitemizde 3 bin 20 konutta 15 bin insan yaşıyor. Sitemizde ayrıca 3 tane de okul var. Dün buradaki trafik mağduriyetini yaşayanlardan birisiyim. Tırlar çift sıra kuyruk yapmış ve kornaya basıyorlardı. Biz sitemize giriş için başka başka yollara dönmek zorunda kaldık. Sadece site değil burada güzergahtaki tüm mahalleler sıkıntıda. Sabah akşam kırmızı ışıklarda bile tırlar yokken bile 3 kere kırmızı ışık bekliyoruz. Yol çok yoğun, bir de eylem vesaire yaparlarsa sıkıntı büyüyor" dedi.

Odabaş, bölgedeki çözüm önerileri hakkında geçmiş dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş ile görüştüğünü belirterek belediyenin raylı sistem planlarından ve yükün Hadımköy'e taşınması fikrinden söz etti: "Belediye oraya bir raylı sistem yapacaklarını, buradaki yükü Hadımköy’ye taşıyacaklarını söylemişti. Tırlar Hadımköy’den yükü alarak çevre yolundan dağıtım yapacak demişti. Benim çocuğum dün okulda ’öğleden sonra ders yapamadık gürültüden’ dedi. Okullar da var bu bölgede. Öğrenciler de mağdurlar. Dolayısıyla bu liman Türkiye ekonomisi için önemli bir liman ama bizim gibi gelişmiş ülkelerde bu limanlar şehir içinden kaldırılırsa iyi olur. Daha önce şehir dışına taşınması için projeler konuşuldu. Bütün bunlara çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Muammer Güngör ise şunları söyledi: "Ben bu limana yakın bölgede oturuyorum. Gece, sürekli korna sesinden rahatsız oluyorum. Arabayla gitmek istediğimde bir saatte yoldan geçemiyorum. Bununla ilgili devletin buna çare bulması lazım. Benim bildiğim kadarıyla başka projeler vardı. Sürekli görüşmeler yapıldı, müracaatlar yapıldı ama netice alamadık".

Vatandaşlar ve site yöneticileri, hem günlük yaşamı rahatlatacak kısa vadeli önlemler hem de limanın uzun vadede şehir içinden çıkarılmasına yönelik somut adımlar bekliyor. Bölge sakinleri, yetkililerden acil düzenleme ve kalıcı çözüm talep ediyor.

