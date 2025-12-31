DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,55 -0,11%
ALTIN
5.984,09 0,3%
BITCOIN
3.823.338,62 -1,22%

Ambarlı Limanı'nda Tır Yoğunluğu Beylikdüzü'nü Çileye Soktu

Ambarlı Limanı'ndaki tır yoğunluğu ve sistem arızaları Beylikdüzü sakinlerini mağdur etti; halk limanın taşınması veya yeni önlemler istiyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:24
Ambarlı Limanı'nda Tır Yoğunluğu Beylikdüzü'nü Çileye Soktu

Ambarlı Limanı'nda Tır Yoğunluğu Beylikdüzü'nü Çileye Soktu

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı, artan tır yoğunluğu ve liman sistemindeki aksaklıklar nedeniyle bölge halkını zor durumda bırakıyor. Yaşanan sıkışıklık, hem günlük yaşamı hem de okulları olumsuz etkiliyor; vatandaşlar limanın taşınmasını veya acil çözümler bulunmasını talep ediyor.

Eylem ve günlük trafik

Her gün yüzlerce tırın giriş çıkış yaptığı liman nedeniyle E-5 karayolu ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor. Günün her saati devam eden trafik, çoğu zaman kazalara davetiye çıkarırken, sistem arızaları sonucu oluşan çözülemeyen kuyruklar bölgedeki çileyi büyütüyor. Örnek olay olarak dün akşam bir firmanın sistem arızası nedeniyle tır sürücülerinin eylemi sonucu uzun süreli beklemeler oldu; sürücüler art arda kornalar çalarak bulunduğu bölgedeki tüm halkı etkiledi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Limanın yanında bulunan sitenin yöneticisi Murat Odabaş yaşananları ve sıkıntıları şöyle aktardı: "Sitemizde 3 bin 20 konutta 15 bin insan yaşıyor. Sitemizde ayrıca 3 tane de okul var. Dün buradaki trafik mağduriyetini yaşayanlardan birisiyim. Tırlar çift sıra kuyruk yapmış ve kornaya basıyorlardı. Biz sitemize giriş için başka başka yollara dönmek zorunda kaldık. Sadece site değil burada güzergahtaki tüm mahalleler sıkıntıda. Sabah akşam kırmızı ışıklarda bile tırlar yokken bile 3 kere kırmızı ışık bekliyoruz. Yol çok yoğun, bir de eylem vesaire yaparlarsa sıkıntı büyüyor" dedi.

Odabaş, bölgedeki çözüm önerileri hakkında geçmiş dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş ile görüştüğünü belirterek belediyenin raylı sistem planlarından ve yükün Hadımköy'e taşınması fikrinden söz etti: "Belediye oraya bir raylı sistem yapacaklarını, buradaki yükü Hadımköy’ye taşıyacaklarını söylemişti. Tırlar Hadımköy’den yükü alarak çevre yolundan dağıtım yapacak demişti. Benim çocuğum dün okulda ’öğleden sonra ders yapamadık gürültüden’ dedi. Okullar da var bu bölgede. Öğrenciler de mağdurlar. Dolayısıyla bu liman Türkiye ekonomisi için önemli bir liman ama bizim gibi gelişmiş ülkelerde bu limanlar şehir içinden kaldırılırsa iyi olur. Daha önce şehir dışına taşınması için projeler konuşuldu. Bütün bunlara çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Muammer Güngör ise şunları söyledi: "Ben bu limana yakın bölgede oturuyorum. Gece, sürekli korna sesinden rahatsız oluyorum. Arabayla gitmek istediğimde bir saatte yoldan geçemiyorum. Bununla ilgili devletin buna çare bulması lazım. Benim bildiğim kadarıyla başka projeler vardı. Sürekli görüşmeler yapıldı, müracaatlar yapıldı ama netice alamadık".

Vatandaşlar ve site yöneticileri, hem günlük yaşamı rahatlatacak kısa vadeli önlemler hem de limanın uzun vadede şehir içinden çıkarılmasına yönelik somut adımlar bekliyor. Bölge sakinleri, yetkililerden acil düzenleme ve kalıcı çözüm talep ediyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BULUNAN AMBARLI LİMAN'NDA TIR YOĞUNLUĞU, HALKI ÇİLEDEN ÇIKARDI.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BULUNAN AMBARLI LİMAN'NDA TIR YOĞUNLUĞU, HALKI ÇİLEDEN ÇIKARDI.

MURAT ODABAŞ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
6
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı
7
Niğde'de Çift Evlerinde Ölü Bulundu: Doğal Gaz Şüphesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları