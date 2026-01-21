Anadolu Otoyolu'nda Refüje Çarpan Tır Yan Yattı: Sürücü Yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yatan tırın sürücüsü yaralandı. Dorsedeki malzemeler yola savruldu ve trafik bir süre etkilendi.

Kaza Detayları

Kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Hendek ilçesi İkbaliye Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Sürücü C.D. idaresindeki 27 AUH 322 plakalı tır kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yattı. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve Trafik

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti; yaralıya olay yerinde müdahale edildi. Çarpışmanın etkisiyle dorsedeki malzemeler otoyola saçıldı, İstanbul yönünde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen tırın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesiyle trafik normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

