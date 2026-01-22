Anadolu Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada 28 Yaşındaki Burak Gökhan Uğurlandı

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada yaşamını yitiren 28 yaşındaki Burak Gökhan, Kaynarca'da kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:57
Kaza ve müdahale

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada, 28 yaşındaki Burak Gökhan hayatını kaybetti. Kaza, Anadolu Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti.

Kazaya; 54 PA 554 plakalı yolcu otobüsü, 06 FSF 724 plakalı hafriyat kamyonu ve 54 AOY 078 ile 34 ND 036 plakalı 2 otomobil karıştı. Olayda Burak Gökhan (28) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 çocuk olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı; araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Cenaze töreni

Yolcu otobüsünde muavin koltuğunda oturduğu ve yaklaşık 5 ay önce evlendiği bildirilen Burak Gökhan'ın hastane işlemleri tamamlandıktan sonra cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Kaynarca ilçesi Merkez Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan namazın ardından merkez mezarlığına defnedildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

