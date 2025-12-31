Ankara Akyurt’ta Yılbaşı Öncesi Geniş Polis Denetimi

Emniyet ekipleri ilçe genelinde tedbirleri sıkılaştırdı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı öncesi geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, denetimlerini ilçenin çeşitli noktalarında yoğunlaştırdı.

Uygulama kapsamında Akyurt Çarşı Meydanında yapılan kontrollerde durdurulan sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler ayrıca alkol metre kontrolleri ile ehliyet ve ruhsat denetimleri ve evrak eksikliği kontrolleri gerçekleştirdi.

Yetkililer, denetimlerin amaç ve kapsamına ilişkin açıklama yaparak, ekiplerin hem sürücülerin hem de vatandaşların yılbaşı gecesini güvenli geçirmesi için sahada aktif görev yaptığını bildirdi.

Yetkililer, denetimlerin yılbaşı süresince ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve gerekli tedbirleri almaya davet etti.

