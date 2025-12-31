DOLAR
Ankara Akyurt’ta Yılbaşı Öncesi Geniş Polis Denetimi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi ilçe genelinde GBT, alkol metre ve evrak kontrolleri yaparak denetimleri artırdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:40
Emniyet ekipleri ilçe genelinde tedbirleri sıkılaştırdı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı öncesi geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, denetimlerini ilçenin çeşitli noktalarında yoğunlaştırdı.

Uygulama kapsamında Akyurt Çarşı Meydanında yapılan kontrollerde durdurulan sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler ayrıca alkol metre kontrolleri ile ehliyet ve ruhsat denetimleri ve evrak eksikliği kontrolleri gerçekleştirdi.

Yetkililer, denetimlerin amaç ve kapsamına ilişkin açıklama yaparak, ekiplerin hem sürücülerin hem de vatandaşların yılbaşı gecesini güvenli geçirmesi için sahada aktif görev yaptığını bildirdi.

Yetkililer, denetimlerin yılbaşı süresince ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve gerekli tedbirleri almaya davet etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

