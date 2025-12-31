Fatih Köprüsü'ndeki Açık İnşaat Ana Arter Trafiğini Tehlikeye Sokuyor

Fatih Köprüsü'ndeki açık inşaat ana arteri tehlikeye atıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışma dikkat çekiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından tek işçiyle sürdürülen yol inşaatı, Keçiören'deki Fatih Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.

Ağustos ayında başlayan ve yaklaşık 5 aydır devam eden çalışmalar, köprünün 800 metre uzunluğundaki orta alanı ve yan kısımlarında mini iş makinesiyle yürütülüyor.

Köprünün yanlarında düzenlenen çalışma sonrası açık bırakılan bölümlerden dökülen molozlar, aşağıdan geçen Turgut Özel 2 Bulvarı'nda seyir hâlindeki araçlar için risk oluşturuyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ABB) TARAFINDAN TEK İŞÇİYLE YOL İNŞAATINA DEVAM EDİLEN FATİH KÖPRÜSÜ'NDEKİ AÇIK KALAN YERLER ANA ARTER ÜZERİNDE GİDEN ARAÇLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR.