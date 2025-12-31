DOLAR
Fatih Köprüsü'ndeki Açık İnşaat Ana Arter Trafiğini Tehlikeye Sokuyor

Fatih Köprüsü'ndeki açık bırakılan inşaat alanları, tek işçiyle yürütülen çalışmalar nedeniyle Keçiören'de ana arterdeki araçlar için risk oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:11
Fatih Köprüsü'ndeki Açık İnşaat Ana Arter Trafiğini Tehlikeye Sokuyor

Fatih Köprüsü'ndeki açık inşaat ana arteri tehlikeye atıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışma dikkat çekiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından tek işçiyle sürdürülen yol inşaatı, Keçiören'deki Fatih Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.

Ağustos ayında başlayan ve yaklaşık 5 aydır devam eden çalışmalar, köprünün 800 metre uzunluğundaki orta alanı ve yan kısımlarında mini iş makinesiyle yürütülüyor.

Köprünün yanlarında düzenlenen çalışma sonrası açık bırakılan bölümlerden dökülen molozlar, aşağıdan geçen Turgut Özel 2 Bulvarı'nda seyir hâlindeki araçlar için risk oluşturuyor.

