Marmara Denizi'nde Halit Yukay Davası Başladı

4 Ağustos’ta Graywolf ile kaybolan iş adamı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin dava Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı; gemi kaptanına 3–9 yıl isteniyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:50
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan Mazu Yachts sahibi Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili dava, Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

Olayın seyrine ilişkin bilgiler

Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan ayrıldıktan sonra Marmara Denizi’nde seyrederken bir daha haber alınamadı. Günler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından cenazesi Marmara Denizi’nin derinliklerinde bulundu. Olay sonrası aynı güzergahta seyreden yük gemisi 'Arel -7' kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınmış, itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

İddianame ve soruşturma bulguları

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, kazadan 100 gün sonra Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede kaptan Cemal T. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma kapsamında 'Arel 7' isimli yük gemisi mercek altına alındı. Sahil Güvenlik incelemelerinde geminin baş kısmında belirgin sürtme ve darbe izleri tespit edildi. Kazadan bir gün önce çekilen görüntülerde gemide tahribat bulunmazken, İzmit Limanı’na yanaştığı 5 Ağustos tarihli görüntülerde bariz hasar görüldü. Bu fotoğraflar ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

Şüpheliler ve isnatlar

İddianamede ayrıca şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B. (60) hakkında 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşmada savunmalar

Duruşmada savunma yapan gemi kaptanı Cemal T., 2005 yılından beri kaptan olduğunu belirterek o gün saat 16.45’te vardiyayı teslim aldığını, radar, AIS ve telsizde bir sorun olmadığını, üç geminin arka arkaya seyrettiğini ve aralarında yaklaşık 1,5 saatlik mesafe bulunduğunu söyledi. Kaptan, seyir sırasında geminin solunda çöp, sağında tahta parçaları gördüğünü, manevra yaptığını ve can simidine benzer bir cisim gördüğünü ancak hiçbir cisme çarpmadığını savundu.

Müşteki avukatının değerlendirmesi

Halit Yukay’ın ailesinin avukatı Emine Selam Esen, sanıkların mahkemedeki ifadeleri nedeniyle kamu vicdanının yaralandığını belirterek, dosyaya sunulan uzman mütalaası ve tespitler ışığında Cemal T.’nin rotadan ayrılarak riskli bölgede gerekli gözcü bulundurmadığını, Yukay’ın teknenin dümen kısmında olduğu ve çarpmanın etkisiyle denize savrulduğu yönünde görüş bildirdi. Avukat, sanığın bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdiğinin değerlendirildiğini ve tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme kararı

Mahkeme, müşteki vekilinin tutuklama talebini şartların oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. Cemal T. için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi; diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Eksik evrak ve dinlenilmesi gereken tanıklar nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

