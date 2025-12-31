DOLAR
Antalya Valisi Hulusi Şahin: Aralık'ta DEAŞ'e 20 operasyon, 57 gözaltı

Vali Hulusi Şahin, Aralık ayında DEAŞ'e yönelik 20 operasyon düzenlendiğini; 57 şüphelinin gözaltına alındığını ve işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:07
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaleiçi Yat Limanı'nda yeni yıl öncesi şehir genelinde alınan güvenlik tedbirleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni yıl denetimleri ve saha ziyaretleri

Vali Şahin, denetimlere Kaleiçi Yat Limanında sahil güvenlik unsurlarını kontrol ederek başladıklarını ve denetimlerin sabaha kadar süreceğini söyledi. Ardından Yeşildere, Zeytinköy bölgelerindeki ekipleri, Kepez İl Emniyet Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerini ve jandarma komutanlığının unsurlarını ziyaret edeceklerini belirtti. Şahin, kentteki yoğun hareketliliğe dikkat çekerek vatandaşların huzur ve güvenliği için kapsamlı tedbirler aldıklarını vurguladı.

Kolluk kuvvetlerinin sahadaki gücü

Vali Şahin'in verdiği bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü sahada 1 helikopter, 4 deniz botu, 1.238 ekip ve tim ile 5.839 personel görev yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı'nda 770 tim unsuru ve 3.870 personel, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'nda ise 1 helikopter, 11 deniz aracı, 1 dalış timi ve 50 personel bulunuyor. Toplamda 9.759 personel görev başında.

DEAŞ operasyonlarına ilişkin açıklama

Vali Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı'nın ve ekibinin talimatları doğrultusunda emniyet, jandarma ve kolluk kuvvetlerinin Aralık ayında yoğun operasyonlar yürüttüğünü belirterek, "Bu kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik 20 operasyon yapıldı. 57 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, 5'i serbest kaldı, 35'i İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, 14 şüpheliyle ilgili işlemler devam ediyor" dedi.

Vali Şahin'e ziyaret sırasında İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci eşlik etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

