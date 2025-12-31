Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Detaylar ve ele geçirilenler

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ekiplerin 28-29 Aralık 2025 tarihlerinde yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları sonucu kentte yılbaşına özel üretilip satışa sunulması planlanan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda 80 bin 170 adet sentetik ecza hapı ve 3,19 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve 191. maddesi (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma) hükümleri çerçevesinde işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye çalışan suç odaklarına asla müsamaha gösterilmeyecektir" denilerek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Gelişmeler takip ediliyor

Operasyonla ilgili gelişmelerin takip edildiği, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.

