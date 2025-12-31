DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Sivas'ta 28-29 Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı; 80 bin 170 sentetik ecza hapı ve 3,19 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:07
Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Detaylar ve ele geçirilenler

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ekiplerin 28-29 Aralık 2025 tarihlerinde yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları sonucu kentte yılbaşına özel üretilip satışa sunulması planlanan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda 80 bin 170 adet sentetik ecza hapı ve 3,19 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve 191. maddesi (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma) hükümleri çerçevesinde işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye çalışan suç odaklarına asla müsamaha gösterilmeyecektir" denilerek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Gelişmeler takip ediliyor

Operasyonla ilgili gelişmelerin takip edildiği, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.

SİVAS'TA YILBAŞI ÖNCESİ NARKOTİK POLİSİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI. YAPILAN...

SİVAS'TA YILBAŞI ÖNCESİ NARKOTİK POLİSİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI. YAPILAN ADLİ ARAMALARDA 80 BİN 170 ADET SENTETİK ECZA HAPI VE 3,19 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

SİVAS'TA YILBAŞI ÖNCESİ NARKOTİK POLİSİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI. YAPILAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Valisi Hulusi Şahin: Aralık'ta DEAŞ'e 20 operasyon, 57 gözaltı
2
Antalya'da Aralıkta DAEŞ'e 20 Operasyon — Vali Hulusi Şahin'den Açıklama
3
Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: Çok Sayıda Sahte İçki ve Materyal Ele Geçirildi
4
Tekirdağ Emniyeti’nden Yılbaşı İçin Üst Düzey Önlem
5
Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Konya Protokolü: Sürücü ve Polislerin Yeni Yılını Kutladı
7
Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları