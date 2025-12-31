DOLAR
Antalya'da Aralıkta DAEŞ'e 20 Operasyon — Vali Hulusi Şahin'den Açıklama

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aralık ayında DAEŞ'e yönelik 20 operasyon yapıldığını, 57 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını ve 9 bin 759 güvenlik personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:56
Antalya'da Aralıkta DAEŞ'e 20 Operasyon — Vali Hulusi Şahin'den Açıklama

Antalya'da Aralıkta DAEŞ'e 20 Operasyon — Vali Hulusi Şahin'den Açıklama

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aralık ayı boyunca DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Şahin, yapılan çalışmalarda güvenlik güçlerinin yoğun mesai harcadığını ve kent genelinde kapsamlı tedbirlerin uygulandığını belirtti.

DAEŞ operasyonlarının ayrıntıları

Vali Şahin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda emniyet, jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerinin Aralık ayında yürüttüğü çalışmalarda 20 operasyon yapıldığını açıkladı. Bu operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı, 35'i İl Göç İdaresi'ne teslim edildi ve 14 şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.

Yeni yıl öncesi güvenlik tedbirleri

Yeni yıl kutlamaları öncesinde Kaleiçi Yat Limanı'nda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen Vali Şahin, sahil güvenlik unsurlarını denetleyerek kontrollerin sabaha kadar süreceğini söyledi. Şahin, limandaki denetimlerin ardından Kaleiçi, Yeşildere, Zeytinköy, Kepez İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarını ziyaret edeceklerini ifade etti.

Antalya'nın yeni yıla Türkiye'nin en yumuşak havasına sahip şehirlerden biri olarak girdiğine dikkati çeken Şahin, kent genelinde yoğun bir hareketlilik olduğunu ve vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Kolluk kuvvetlerinin sahadaki gücü

Vali Şahin, kent genelinde görev yapan kolluk güçlerine ilişkin rakamları şu şekilde paylaştı: İl Emniyet Müdürlüğü 1 helikopter, 4 deniz botu, 1.238 ekip ve tim ile 5.839 personel; İl Jandarma Komutanlığı 770 tim unsuru ve 3.870 personel; Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ise 1 helikopter, 11 deniz aracı, 1 dalış timi ve 50 personel ile görev yaptı. Toplamda sahada 9.759 personel bulunuyor.

Vali Şahin'e denetimler sırasında İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci eşlik etti.

Vali Şahin:" Aralık ayında DAEŞ terör örgütüne yönelik 20 operasyon düzenlendi"

Vali Şahin:" Aralık ayında DAEŞ terör örgütüne yönelik 20 operasyon düzenlendi"

