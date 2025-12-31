DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Siirt-Batman yolu Kezer mevkiinde kar küreme aracı ile otomobil çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:09
Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Siirt-Batman yolu, Kezer mevkii

Siirt'te, kar küreme aracı ile otomobilün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Batman yolu Kezer mevkiinde meydana geldi. Olayda 35 COE 204 plakalı otomobil ile kar küreme aracı çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kazada yaralanan Mehmet Yılmaz (78), Sadık Y. (52), Abdurrakıp Y. (44), Bahattin Y. (39) ve Abdulvehap Y. (51) hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı Mehmet Yılmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT'TE KAR KÜREME ARACI İLE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI...

SİİRT'TE KAR KÜREME ARACI İLE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI.

SİİRT'TE KAR KÜREME ARACI İLE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Valisi Hulusi Şahin: Aralık'ta DEAŞ'e 20 operasyon, 57 gözaltı
2
Antalya'da Aralıkta DAEŞ'e 20 Operasyon — Vali Hulusi Şahin'den Açıklama
3
Sivas'ta Kaçak Alkol Operasyonu: Çok Sayıda Sahte İçki ve Materyal Ele Geçirildi
4
Tekirdağ Emniyeti’nden Yılbaşı İçin Üst Düzey Önlem
5
Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Konya Protokolü: Sürücü ve Polislerin Yeni Yılını Kutladı
7
Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları