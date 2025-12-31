Siirt'te Kar Küreme Aracıyla Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Siirt-Batman yolu, Kezer mevkii

Siirt'te, kar küreme aracı ile otomobilün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Batman yolu Kezer mevkiinde meydana geldi. Olayda 35 COE 204 plakalı otomobil ile kar küreme aracı çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kazada yaralanan Mehmet Yılmaz (78), Sadık Y. (52), Abdurrakıp Y. (44), Bahattin Y. (39) ve Abdulvehap Y. (51) hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı Mehmet Yılmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

