Ankara Beypazarı’da Ahşap Ev Yangını: 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara Beypazarı İstiklal Mahallesi'nde çıkan ahşap ev yangını 6 evi kullanılamaz hale getirdi; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:42
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:42
Ankara’nın Beypazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Alaaddin Sokak’ta, bir ahşap evde çıkan yangın çevreye sıçrayarak hasara yol açtı.

Olayın Seyri

Edinilen bilgilere göre, ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı ve mahallede paniğe neden oldu.

Müdahale ve Hasar

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; yapılan tespitlerde 6 ahşap evin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları